مذكرة تفاهم لربط المنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بالخطوط الحديدية

وتتناول مذكرتا التفاهم بين "مدن" و"سار" الاستفادة من الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في عدد من مجالات التعاون تتضمن: ربط المنطقة اللوجستية الجديدة البالغ مساحتها مليون متر مربع والمقرر إنشاؤها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكتي قطارات الشمال والشرق ما يتيح الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الرياض الجاف وموانئ الجبيل ورأس الخير، لتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.