بنك التنمية الاجتماعية.. 150 مليار ريال خلال 50 عاماً خدمت 9 ملايين مواطن ومواطنة

وأوضح أن أهداف بنك التنمية الاجتماعية تركز على إقامة بنية متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب، من خلال النفاذ للتمويل، ورفع مستوى ريادة الأعمال وتمكين الأفراد، وتطوير بيئات قانونية محفزة، واستخدام التقنية بشكل فعال، وتعزيز إنفاذ الأنظمة لتحفيز الأسواق. إننا نمول أكثر من 100 ألف رائد أعمال ومنشأة صغيرة وممارس للعمل الحر سنوياً، ونقدم دعماً لبناء القدرات لـ 200 ألف مستفيد سنوياً. كما نرعى أكثر من 100 علامة تجارية سنوياً، وقد نجح مستفيدو البنك في تسجيل 17 براءة اختراع.