"الإسكان التنموي": تمليك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجةً منذ بداية 2024

ولفتت الوكالة إلى مشاركة 182 ألف متطوع من مختلف مدن المملكة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، أسهموا في تنمية واستدامة المدن، من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية في القطاعين البلدي والإسكاني، حيث أسهموا في تحسين المشهد الحضري، وتجميل الحدائق والمحافظة على المرافق العامة، إضافة إلى رصد عناصر التشوه البصري، والرقابة على الوحدات السكنية، وشارك المتطوعون في تسليم الوحدات السكنية وتشغيلها، إضافة للإسهام في حملات حفظ النعمة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية العامة.