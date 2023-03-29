محافظ جدة يُكرِّم الفائزين بمسابقة الجامعة للقرآن الكريم في نسختها الـ14

فيما ألقى الأمين العام للمسابقة الدكتور فهد العطري كلمة، أكد فيها أن المسابقة شهدت الأسبوع القرآني في موسمه الثالث، الذي جاء بعنوان (القرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين)، مشيرًا إلى أن المسابقة شارك فيها نخبة من المتخصصين، من خلال محاضرات ومناقشات، أظهرت فضل القرآن الكريم وتاريخه منذ تنزيله حتى تدوينه، ولاسيما أنها تحظى بعناية ودعم كبير على المستويات كافة. وقد رُصدت للمشاركين جوائز تصل إلى نصف مليون ريال.