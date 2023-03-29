محافظ جدة يُكرِّم الفائزين بمسابقة الجامعة للقرآن الكريم في نسختها الـ14

كرَّم مساء اليوم محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، طلاب وطالبات جامعة جدة، والإدارة العامة للتعليم بجدة، الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في نسختها الـ14.
جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، والمدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة، بمشاركة أكثر من ألف متسابق ومتسابقة.
وكان "سعود بن عبدالله" قد بدأ جولته بتفقُّد المعرض المصاحب للمسابقة، وشاهد عرضًا مرئيًّا، تضمَّن مراحل المسابقة منذ بدايتها.
فيما ألقى الأمين العام للمسابقة الدكتور فهد العطري كلمة، أكد فيها أن المسابقة شهدت الأسبوع القرآني في موسمه الثالث، الذي جاء بعنوان (القرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين)، مشيرًا إلى أن المسابقة شارك فيها نخبة من المتخصصين، من خلال محاضرات ومناقشات، أظهرت فضل القرآن الكريم وتاريخه منذ تنزيله حتى تدوينه، ولاسيما أنها تحظى بعناية ودعم كبير على المستويات كافة. وقد رُصدت للمشاركين جوائز تصل إلى نصف مليون ريال.
وألقى رئيس الجامعة كلمة، بيَّن فيها أن جامعة جدة هي الجامعة الأولى، بل الوحيدة، من بين جامعات السعودية التي أنشأت أمانة للقرآن الكريم، وحرصت على أن تقوم بدور ريادي في خدمة القرآن الكريم، وأن تتنوع المسارات التي يتم فيها التنافس حول القرآن الكريم.
وفي الختام كرم الأمير سعود بن جلوي الفائزين بالجوائز، وهي عبارة عن مبالغ مالية، إضافة لسيارتَيْن للأوَّلَيْن من الطلاب والطالبات.