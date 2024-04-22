"مجموعة أكسفورد للأعمال"تتعاون مع "أبدال للموارد البشرية"لإعداد تقرير السعودية 2024

ويمثل الإصدار القادم من تقرير السعودية 2024 تتويجًا لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني المكثّف الذي أجراه فريق "مجموعة أكسفورد للأعمال". وستتضمن هذه الطبعة مقابلاتٍ حصريَّةً مع شخصياتٍ بارزة، مثل العديد من القيادات كالرؤساء التنفيذيين لبوابة الدرعيَّة،وموانئ الملك عبد الله، والخطوط الجوية العربية السعودية، ووزير التعليم،ووزير الصناعة. ويمكن للقراء أن يتطلعوا للحصول على رؤى ثمينة حول المشهد الاقتصادي في المملكة، والفرص التي يوفرها. وسيُقيِّم التقرير بشكلٍ شموليّا للاتجاهات والتقدُّم في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد الكليّ والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم.