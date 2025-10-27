"ريف السعودية": تقنية عصر زيت السمسم هيدروليكيًا تُعزّز كميات إنتاجه بنسبة 25%

وأضاف البريكان، أن الاختبارات الميدانية التي أجراها البرنامج لتقييم هذه التقنية، أثبتت عن تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الزيوت المستخلصة عن طريقها، حيث زادت كميات الإنتاج بنسبة 25%، مقارنة بإنتاج الزيوت بالطريقة التقليدية، لافتًا النظر إلى أن عملية عصر زيت السمسم عن طريق العصر الهيدروليكي، تمتاز أيضًا بسرعة الإنتاج، كما تستغرق عملية العصر للدفعة الواحدة، عشر دقائق فقط، مقارنة مع أربع ساعات للمعاصر التقليدية.