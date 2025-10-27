"ريف السعودية": تقنية عصر زيت السمسم هيدروليكيًا تُعزّز كميات إنتاجه بنسبة 25%

أعلن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة "ريف السعودية"، عن نجاح تجربة إدخال تقنية العصر الهيدروليكي لزيت السمسم، مما يُسهم في تحقيق العديد من المزايا الإضافية، مثل جودة المنتج من الزيوت، وزيادة كميات إنتاجه.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان، أن هذه التقنية تتميز بجودة الزيوت المنتجة عبرها، إضافةً إلى طول عمرها التخزيني، حيث تحتفظ الزيوت بجودتها لمدة ثلاث سنوات، مقارنة مع ستة أشهر بالنسبة للزيوت المنتجة عن طريق المعاصر الخشبية التقليدية.
وأضاف البريكان، أن الاختبارات الميدانية التي أجراها البرنامج لتقييم هذه التقنية، أثبتت عن تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الزيوت المستخلصة عن طريقها، حيث زادت كميات الإنتاج بنسبة 25%، مقارنة بإنتاج الزيوت بالطريقة التقليدية، لافتًا النظر إلى أن عملية عصر زيت السمسم عن طريق العصر الهيدروليكي، تمتاز أيضًا بسرعة الإنتاج، كما تستغرق عملية العصر للدفعة الواحدة، عشر دقائق فقط، مقارنة مع أربع ساعات للمعاصر التقليدية.