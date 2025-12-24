الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي الجوف وينقل لهم تحيات القيادة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – إلى أهالي منطقة الجوف.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم، بعدد من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف.
وبيّن سمو وزير الداخلية أن زيارته لمنطقة الجوف تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص على التواصل المباشر مع المواطنين في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أن ما تحظى به المنطقة من عناية واهتمام ينعكس في النهضة التنموية والتطور الشامل الذي تشهده مختلف القطاعات، بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة إمارة المنطقة.
وأشار سموه إلى أن الأمن يمثل ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار، وأن ما تبذله الجهات الأمنية من جهود متواصلة يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للتنمية، ويعكس حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
من جانبهم، رفع أهالي منطقة الجوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من رعاية ودعم دائمين لتعزيز أمن الوطن وازدهاره، مؤكدين أن زيارة سمو وزير الداخلية تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بمتابعة شؤون المواطنين والوقوف على احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة.
ونوّه الأهالي بما تشهده المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية واقتصادية وسياحية، معربين عن اعتزازهم بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية عبر قطاعاتها المختلفة لخدمة الوطن والمواطن.
وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية.