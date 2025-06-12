"العناية بالحرمين" توفر خدمة إرشاد التائهين بعدة لغات للتيسير على الحجاج

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتضمن إرشاد التائهين إلى الأبواب والمداخل والمخارج بالمسجد الحرام وساحاته، والتوجه إلى صحن المطاف أو المسعى، ومساعدة الأطفال التائهين أو البالغين إلى مكاتب إرشاد التائهين الموزعة في جنبات المسجد الحرام، وتقديم الرعاية المتكاملة لهم حتى عودتهم إلى ذويهم بسلام، والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات، إضافةً إلى حث التائهين على استخدام الخرائط التفاعلية من خلال الباركودات الإلكترونية للوصول لوجهتهم بيسر وسهولة.