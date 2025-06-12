"العناية بالحرمين" توفر خدمة إرشاد التائهين بعدة لغات للتيسير على الحجاج

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إرشاد التائهين لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، ويستقبلهم بحفاوة وترحاب مرشدون باللغات العالمية في مداخل المسجد الحرام وأروقته يخاطبونهم بلغاتهم المختلفة؛ وذلك تيسيرًا وتسهيلًا لهم لأداء مناسكهم.
ويُستَقبلُ الحجاج التائهون، ويُرشَدون إلى وجهتهم عبر تسجيل بياناتهم في تطبيق "إرشاد التائه"، على مدار 24 ساعة.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتضمن إرشاد التائهين إلى الأبواب والمداخل والمخارج بالمسجد الحرام وساحاته، والتوجه إلى صحن المطاف أو المسعى، ومساعدة الأطفال التائهين أو البالغين إلى مكاتب إرشاد التائهين الموزعة في جنبات المسجد الحرام، وتقديم الرعاية المتكاملة لهم حتى عودتهم إلى ذويهم بسلام، والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات، إضافةً إلى حث التائهين على استخدام الخرائط التفاعلية من خلال الباركودات الإلكترونية للوصول لوجهتهم بيسر وسهولة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على تقديم جميع سبل الراحة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام.