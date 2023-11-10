رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي يصلان الرياض

وصل إلى الرياض اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية - الإفريقية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل إلى الرياض اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية - الإفريقية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية ليبيا لدى المملكة فاتح بشينة، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.