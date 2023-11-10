رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي يصلان الرياض

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية ليبيا لدى المملكة فاتح بشينة، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.