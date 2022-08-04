جازان.. السيول تجرف المزارع والطرق في قرية "ضال" بجبل القهر

تسبّبت الأمطار الغزيرة، أمس الأول، بمنطقة جازان، في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء السكنية بمحافظة الريث.
كما أدّت إلى احتجاز المواطنين في مركز جبل القهر، جراء الانهيارات الصخرية وغرق العديد من الطرق؛ حيث جرفت السيول عددًا من المزارع بقرية ضال بجبل القهر.
وقال أحد سكان قرية ضال بجبل القهر المواطن علي زوعان النجادي: إن السيول الأخيرة أحدثت أضرارًا كبيرة في مزارع المواطنين بقرية ضال.
ودعا الجهات المختصة إلى إيجاد مصارف للأمطار وحصر الخسائر التي خلفتها آثار السيول بمزارعهم.
من جانبها استنفرت بلدية محافظة الريث جهودها لدرء مخاطر السيول عن القرى والمواقع المتضررة وفتح الطرقات وشفط تجمعات المياه ومعالجة آثار الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.
وأهاب "الدفاع المدني" بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.
وكان مختصّون في قسم العمليات الجوية بمركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية توقعوا استمرار تأثير الحالة المناخية النادرة على السعودية خلال الأيام المقبلة.
وبحسب المركز: فإنه يتوقع -بمشيئة الله- أن تتسبب الحالة المناخية في هطول أمطار رعدية، تكون غزيرة في بعض الأنحاء، مسببة مخاطر ارتفاع منسوب المياه في الطرقات، وربما حدوث السيول المفاجئة في بعض المناطق.
ووفق ما تشير إليه مخرجات النمذجة الحاسوبية المطورة في مركز طقس العرب: يُتوقَّع أن يتعمّق منخفض المونسون لأجواء السعودية بدءًا من يوم الاثنين 1-8-2022، مترافقًا مع كميات هائلة من بخار الماء الاستوائي، مسببًا نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتمثل بتطورات لسُحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق متفرقة من شرق ووسط وجنوب السعودية، وتتجدد فرص الأمطار على المنطقة الشرقية.
كما لا يُستبعد أن تشمل فرص الأمطار الدمام وأجزاء واسعة من منطقة الرياض، بما في ذلك العاصمة، إضافة إلى القطاع الجنوبي الغربي من السعودية.
وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا، وتتسبب بارتفاع منسوب المياه بالطرقات في بعض المناطق، إضافة إلى أنها تُسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح، قد تتسبب في تشكُّل عواصف ترابية محلية.