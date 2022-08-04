جازان.. السيول تجرف المزارع والطرق في قرية "ضال" بجبل القهر

ووفق ما تشير إليه مخرجات النمذجة الحاسوبية المطورة في مركز طقس العرب: يُتوقَّع أن يتعمّق منخفض المونسون لأجواء السعودية بدءًا من يوم الاثنين 1-8-2022، مترافقًا مع كميات هائلة من بخار الماء الاستوائي، مسببًا نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتمثل بتطورات لسُحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق متفرقة من شرق ووسط وجنوب السعودية، وتتجدد فرص الأمطار على المنطقة الشرقية.