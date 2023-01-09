القيادة تعزي رئيس السنغال في ضحايا حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين

وقال الملك المفدى "علمنا بنبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السنغال الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السنغال من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.