"المملكة" تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للتربة

ويعد اليوم العالمي للتربة مناسبًا؛ نظرًا لكونه في الشهر الذي سيبدأ فيه فصل الشتاء، وهو الوقت المناسب لتحضير التربة في الموسم الذي تكون فيه التربة خاملةً بهدف تجهيزها لفصل الربيع لتكون فعالة في إنتاج عديدٍ من المزروعات وحصاد محاصيل وفيرة؛ فيما تسهم التربة في عديد من الخصائص المهمة لحياتنا كبشر مثل قدرتها على تنقية المياه وتصفيتها من أي معكرات أو مسبّبات للأمراض، فهي تعمل كمرشح طبيعي لها، إضافة إلى تنقية مذاق الماء ولونه.