تحقيقاً لمستهدفات الرؤية.. "وزير الموارد البشرية" يطلق النسخة الثالثة لجائزة العمل التطوعي 

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023 في نسختها الثالثة، تشجيعاً للعمل التطوعي، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.