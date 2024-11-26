صحة المواطن أولاً: إنجازات رائدة في 2024 ومستهدفات طموحة لعام 2025

تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تعزيز قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية التي انعكست إيجابًا على جودة حياة المواطنين. وتهدف ميزانية 2025 إلى البناء على هذه المكتسبات من خلال مشاريع طموحة وخطط مبتكرة.
نجحت المملكة في تحقيق إنجازات لافتة في قطاع الصحة، شملت:
• تنفيذ 20 مشروعًا صحيًا جديدًا بتكلفة 2 مليار ريال، تشمل مستشفيات ومراكز صحية في مختلف مناطق المملكة.
• رفع نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية إلى 96%، مما يعكس التزام المملكة بتوفير الرعاية الصحية للجميع.
• إجراء 20 عملية زراعة قلب صناعي في عام واحد، وهو إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه عالميًا.
• إطلاق أول مركز للعلاج الجيني في منطقة الشرق الأوسط، ما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال الطبي المتقدم.
تواصل المملكة تعزيز استثماراتها في القطاع الصحي، مع التركيز على تحقيق مستهدفات جديدة أبرزها:
• افتتاح وتشغيل 5 مستشفيات جديدة، وزيادة عدد الأسرة الفاعلة بمقدار 963 سريرًا، بما يرفع معدل الأسرة الصحية إلى 23 سريرًا لكل 10,000 نسمة.
• تخصيص 10 مليارات ريال لدعم أكثر من 140 ألف مستفيد من رواد الأعمال والأسر المنتجة، في إطار تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• رفع الطاقة الاستيعابية لمركز زراعة الأعضاء إلى 600 زراعة كلية سنويًا، ليصبح الأكبر في الشرق الأوسط والخامس عالميًا.
تجسد هذه الإنجازات والمستهدفات التزام المملكة بتطوير القطاع الصحي والاجتماعي ضمن رؤية السعودية 2030. بفضل هذه الجهود، يخطو الوطن بثقة نحو مستقبل يتمتع فيه المواطنون برعاية صحية شاملة وبيئة اجتماعية داعمة.ش