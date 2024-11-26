صحة المواطن أولاً: إنجازات رائدة في 2024 ومستهدفات طموحة لعام 2025

تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تعزيز قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية التي انعكست إيجابًا على جودة حياة المواطنين. وتهدف ميزانية 2025 إلى البناء على هذه المكتسبات من خلال مشاريع طموحة وخطط مبتكرة.