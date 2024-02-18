"أمانة مكة" تسحب عربات "الفود ترك" من العمالة المخالفة بحي النسيم.. وتُمهل المواطنين

منحت أمانة العاصمة المقدسة مهلة لأصحاب عربات "الفود ترك" الواقعة بحي النسيم بمكة المكرمة؛ العائدة للمواطنين لحين تنظيم المنطقة، مؤكدةً أنها قامت بسحب العربات التي تديرها عمالة مخالفة في الموقع ذاته.
صرّح بذلك لـ"سبق" متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني؛ قائلاً: سيتم إعادة تنظيم المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أن تزايد عدد عربات الفود ترك في المنطقة بشكل عشوائي لا يخدم المصلحة العامة، وقد يشكل تشوهاً بصريًّا وإعاقة لحركة السير.
وأكد أن جميع العربات التي تم سحبها غير نظامية وغير مرخصة وتدار من قبل عمالة مخالفة، لافتاً إلى أن العربات العائدة للمواطنين قد تم منحهم مهلة لحين إعادة تنظيم المنطقة.