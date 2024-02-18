"أمانة مكة" تسحب عربات "الفود ترك" من العمالة المخالفة بحي النسيم.. وتُمهل المواطنين

وأكد أن جميع العربات التي تم سحبها غير نظامية وغير مرخصة وتدار من قبل عمالة مخالفة، لافتاً إلى أن العربات العائدة للمواطنين قد تم منحهم مهلة لحين إعادة تنظيم المنطقة.