"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين باليمن والسودان وغانا وجنوب إفريقيا

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 300 سلة غذائية في مديريتَي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 2.100 فرد، بواقع 300 أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية للأسر الأشد احتياجًا في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة المحتاج والمتضرر في مختلف الدول والشعوب حول العالم.
فيما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في منطقة أولد تافو كوماسي بجمهورية غانا، استفاد منها 3.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية غانا لعام 1445هـ.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5.300 سلة غذائية، تزن الواحدة منها 59.8 كيلوجرامًا، وتشمل المواد الغذائية الأساسية، ويستفيد منها 31.800 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 5 مدن بغانا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 سلة غذائية في مدينة روجايي بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني بجمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 8.700 سلة غذائية، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، ويستفيد منها الفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
فيما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 400 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في بلدة لاوديوم التابعة لمدينة تشواني في جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية جنوب إفريقيا لعام 1445هـ.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج، وتوفير الأمن الغذائي لها.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.247 سلة غذائية في مديريات الغيضة وحصوين والمسلية بمحافظة المهرة، استفاد منها 8.729 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في اليمن للعام 1445هـ.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع مساعدات غذائية في محافظات حضرموت، ومأرب، والجوف، وحجة، وصعدة، والحديدة، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، يستفيد منها 30.312 أسرة، بواقع 212.184 فردًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد قام أمس الأول بتوزيع 671 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية القولد بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 4.025 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.