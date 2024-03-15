"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين باليمن والسودان وغانا وجنوب إفريقيا

يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع مساعدات غذائية في محافظات حضرموت، ومأرب، والجوف، وحجة، وصعدة، والحديدة، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، يستفيد منها 30.312 أسرة، بواقع 212.184 فردًا.