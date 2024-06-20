"النور التخصصي" بمكة يستقبل 32 حالة إسعاف وإخلاء جوي خلال الحج

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المهبط جُهّز بأفضل المعايير لتسهيل نقل المرضى وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب ونقل الحالات الطارئة دون تأخير أو عوائق؛ نظرًا للتجهيزات والاستعدادات العالية.