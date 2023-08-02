أجهزة لرصد السرعة وكاميرات.. تعرَّف على تفاصيل لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل

وأوضحت اللائحة آلية لتقديم الشكاوى والمطالبات بالتعويض؛ إذ يجب على المستخدم تقديم شكواه أو مطالبته إلى الجهة المشغلة أو المزودة للخدمة خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ وقوع الحادثة، ويجب على الجهة المشغلة أو المزودة الرد عليه خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ استلام الشكوى أو المطالبة، وفي حالة عدم الرضا عن الرد يحق للمستخدم رفع دعواه إلى الجهات القضائية المختصة.