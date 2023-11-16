لإثراء تجربة القاصد والزائر.. خطة لتهيئة الأجواء الإيمانية بالحرمين خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

وحث المسؤولين في جميع قطاعات الرئاسة الدينية، على ضرورة رفع الجاهزية وتكثيف الاستعدادات، وبذل المزيد من الجهود، تزامنًا مع إجازة الفصل الدراسي الأول، وازدياد أعداد المعتمرين والزائرين، والتناغم التام بين جميع المنظومة الدينية في تقديم الخدمات الدينية.