لإثراء تجربة القاصد والزائر.. خطة لتهيئة الأجواء الإيمانية بالحرمين خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

أعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة تنفيذية تعضيدية لجهود المنظومة الدينية للحرمين الشريفين؛ بهدف تهيئة الأجواء الإيمانية للبيئة التعبدية في الحرمين الشريفين، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.
واشتملت الخطة التنفيذية على مسارات دينية متنوعة، تصب جميعها في بوتقة خدمة وإثراء تجربة القاصد والزائر دينيًّا، وتمكينه من أداء العبادة والشعائر؛ وفقًا لهدي المصطفى ﷺ. وعززت الخطة بالبرامج والدروس العلمية، والحلقات القرآنية؛ مُراعية تلون ثقافات ولغات وجنسيات القاصدين والزائرين، وعالمية رسالة الحرمين الدينية، بتهيئة التقانة والتطبيقات الذكية، واللغات والترجمة.
وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: نعمل في منظومة الرئاسة الدينية كفريق واحد؛ لتحقيق الأهداف المرصودة، وبلوغ رتبة التجويد والإبداع في إبراز الرسالة الدينية للحرمين الشريفين عالميًّا، وإنجاح رحلة القاصد والزائر وإثرائها إيمانيًّا".
وأوصى السديس بضرورة مواكبة البرامج والتطورات العالمية؛ في تقديم الخدمات الدينية، عبر استثمارها استثمارًا أمثل، تفي بمتطلبات الزائر والقاصد الدينية، على مختلف الجنسيات والثقافات.
وحث المسؤولين في جميع قطاعات الرئاسة الدينية، على ضرورة رفع الجاهزية وتكثيف الاستعدادات، وبذل المزيد من الجهود، تزامنًا مع إجازة الفصل الدراسي الأول، وازدياد أعداد المعتمرين والزائرين، والتناغم التام بين جميع المنظومة الدينية في تقديم الخدمات الدينية.