بالصور.. "سبق" توثق أدوات الاختبارات قديمًا في متحف أبو عطا الله بتيماء

"سبق" تجولت في المتحف ووثقت ذكريات الاختبارات قديمًا، التي كانت تؤدى على ورق الفرخ أو "الورق الحجازي"، حيث إن الطالب لم يكن يدون اسمه على ورقة الإجابة، إنما يوضع رقم سري وهو رقم الجلوس، وكان يوزع على الطلاب على شكل "كرت".