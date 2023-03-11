"برنامج النقطة العمياء" يكشف.. العرق والعدسات اللاصقة يسببان العمى

وواكبت الحلقة في محورها عن صحة العين تقريراً ميدانيًا سبق أن أجراه الغيدان في أحد برامجه قبل سنوات، عن مادة العرق، بعد مداهمة وضبط أحد مصنعيها، والذي أكّد بأن من يصنعون العرق لا يتناولونه لاحتوائه مواد خطيرة، ليؤكد اليوم د.المتعب مع الغيدان ما حذّر منه ذلك اللقاء القديم، حيث مادة الميثانول التي تفتك بالعصب البصري وتجعل الأطباء مكتوفي الأيدي أمام بصر شبابٍ ضائع، لا يمكن للطب أن يتحرك لإنقاذه.