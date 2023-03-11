"برنامج النقطة العمياء" يكشف.. العرق والعدسات اللاصقة يسببان العمى

واصل برنامج "النقطة العمياء"، الذي يقدمه الزميل الإعلامي صلاح الغيدان، عبر القناة السعودية ومنصة "شاهد" تفرّده في فتح الملفات الهامة وتوعية المجتمع، حيث خصص محورًا كاملاً في حلقته الماضية للحديث عن صحة العيون، وأهم النقاط العمياء بشأنها، والعناية بها .
البرنامج استضاف استشاري العيون د.محمد المتعب، والذي كشف عن خطورة الخمر المصنع محلياً "العرق" على العيون، موضحًا احتواءه مادة (الميثانول) المُفقدة للبصر.
وقال: "المتعب" في الحلقة إنه "من أسوأ اللحظات التي تمر عليهم كأطباء للعيون، هي حالات العمى نتيجة تناول العرق الذي يحتوي على مادة الميثانول التي تتسبب في العمى، وتتزايد يوماً بعد يوم، وأنهم يقفون عاجزين أمام هذه الحالات لصعوبة علاجها".
وفي شأنٍ يخص السيدات، كشف "المتعب" بعضًا من النقاط العمياء بشأن أدوات التجميل، مشيرًا أنه وفقاً لدراسات علمية متعددة ثبتت علاقة "الماسكارا" و"الايلاينر" بجفاف العيون، فقد سجلت نسبة 71٪ لحالات جفاف العين بين 207 سيدات أجريت عليهن الدراسة".
ودعا إلى الحذر من النوم بمساحيق التجميل أو العدسات اللاصقة، مؤكداً تسجيل حالات فقدانٍ للبصر بسبب ذلك.
ونبهت الحلقة لأهمية إجراء فحص العيون للأطفال قبل سن الثامنة، لضمان عدم تعرضها للكسل، موضحًا أنه "في حال عدم القيام بفحص عين الطفل قبل سن الثامنة فلن يكون بالإمكان علاجه للأبد، وأنّ موعدًا مدته نصف ساعة من كل عام قد يكون له الأثر الأكبر في حماية العين وصحتها، فعلى الجميع عدم التشاغل والاستهانة".
وواكبت الحلقة في محورها عن صحة العين تقريراً ميدانيًا سبق أن أجراه الغيدان في أحد برامجه قبل سنوات، عن مادة العرق، بعد مداهمة وضبط أحد مصنعيها، والذي أكّد بأن من يصنعون العرق لا يتناولونه لاحتوائه مواد خطيرة، ليؤكد اليوم د.المتعب مع الغيدان ما حذّر منه ذلك اللقاء القديم، حيث مادة الميثانول التي تفتك بالعصب البصري وتجعل الأطباء مكتوفي الأيدي أمام بصر شبابٍ ضائع، لا يمكن للطب أن يتحرك لإنقاذه.