ضبط مقيمين لتلويثهما البيئة بحائل ومقيم استغل الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين قاما بتلويث البيئة في حائل، ومقيمًا استغل الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، في واقعتين منفصلتين.
وفي الواقعة الأولى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية والبنجلادشية لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة حائل.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا في الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
أما الواقعة الثانية، فقد ضبطت فيها القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأوضحت أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الهندية, وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.