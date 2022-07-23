بمليونين و600 ألف.. "بن رايه" يشعل أسواق الهجن بأكبر المشتريات

وقال بن رايه إنه "قام بشراء بكرة واحدة بقيمة مليون ونصف، وبكرة أخرى بنصف مليون، وبكرتين بقيمة 300 ألف لكل واحدة منهما"، لافتاً إلى أن هذه النسخة قوية وشرسة، وتطلعات جميع الملاّك ينصب للفوز بسيف ولي العهد لصعود المنصة والتشرّف بالسلام عليه.