بمليونين و600 ألف.. "بن رايه" يشعل أسواق الهجن بأكبر المشتريات

أشعل مالك الهجن المعروف حمد بن رايه المري، أكبر صفقات الشراء، ضمن استعدادات مهرجان ولي العهد للهجن 2022 وذلك من خلال أربع صفقات بقيمة مليوني ريال و600 ألف.
وقال بن رايه إنه "قام بشراء بكرة واحدة بقيمة مليون ونصف، وبكرة أخرى بنصف مليون، وبكرتين بقيمة 300 ألف لكل واحدة منهما"، لافتاً إلى أن هذه النسخة قوية وشرسة، وتطلعات جميع الملاّك ينصب للفوز بسيف ولي العهد لصعود المنصة والتشرّف بالسلام عليه.
وأضاف: "أسواق الهجن ازدهرت في ظل الدعم اللامحدود من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل, ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي".
وأكد أن السماح بمشاركة جميع السلالات وخاصة السودانية كأول مرة في هذه النسخة سينعكس إيجاباً على ارتفاع الأسعار، وقوّة التنافس الشريف مع السلالات الأخرى.
الجدير بالذكر أن حمد بن رايه المري هو الفائز بسيف ولي العهد للهجن في نسختين متتاليتين لعامي 2018 و2019، وتسلّم سيوفها من يد سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.