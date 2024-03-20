شاهد.. "أمانة الطائف" و"أرزاق" تُنفذان مبادرة "إفطار صائم"

يُشار إلى أن أمانة الطائف تسعى دائمًا لتنفيذ الكثير من المبادرات التطوعية، وكذا الإنسانية، وتُحقق الكثير من الرضا لدى المُستفيدين، في حين تُكرس جهدها من حيث الوجود الدائم ودعم مسارات التطوع.