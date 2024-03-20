شاهد.. "أمانة الطائف" و"أرزاق" تُنفذان مبادرة "إفطار صائم"

في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل المبادرات التطوعية، نفّذت أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع جمعية أرزاق لحفظ النعمة، وفراشات الطائف، مبادرة "رمضانك جود" لتوزيع وجبات إفطار صائم في محافظة الطائف التي تُعنى بتعزيز الجانب التطوعي خلال شهر رمضان.
وأوضحت أمانة الطائف لـ"سبق" أن المبادرة تستهدف توزيع من 300 - 500 وجبة على الصائمين خلال الشهر الكريم بمشاركة المتطوعين والمتطوعات.
وبيّنت أن ذلك يأتي في إطار تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف بين أفراد المجتمع، وتقوية أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم.
يُشار إلى أن أمانة الطائف تسعى دائمًا لتنفيذ الكثير من المبادرات التطوعية، وكذا الإنسانية، وتُحقق الكثير من الرضا لدى المُستفيدين، في حين تُكرس جهدها من حيث الوجود الدائم ودعم مسارات التطوع.