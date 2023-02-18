مهلة 7 أشهر لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس من العام الجاري، تطبيق عدد من الإجراءات بحق الملاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، تتضمن: إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.