"طالب سعودي منافس عالمي".. تجربة السعودية التعليمية تبرز باجتماع رفيع لـ"ألكسو"

وترأس وفدَ المملكة في الاجتماع وكيلُ وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ حيث استعرض لدى تقديمه ورقة عمل خلال جلسات عمل الاجتماع، الاستراتيجيات المعتمدة في المملكة من أجل المزيد من النهوض والرقي بمجال التربية والتعليم في المملكة، وخاصة تحسين رحلة الطالب التعليمية كمنافس عالمي في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030.