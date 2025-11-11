"دهانات الجزيرة" تشارك في معرض البناء السعودي 2025

يقدّم جناح "دهانات الجزيرة" تجربة تفاعلية متكاملة تمزج بين الفن والتقنية، حيث يسلّط الضوء على العمارة السعودية من خلال عرض فني مستوحى من هوية المكان وروح التراث، ويتيح للزوّار فرصة استكشاف موضة ألوان 25/26 إلى جانب ألوان الهارموني والماستر كولكشن، والتعرّف على أحدث المنتجات المبتكرة في عالم الدهانات وحلول البناء، كما يمكن للزوّار خوض تجربة تقنية مميزة عبر خدمة الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز من خلال تطبيق دهانات الجزيرة، لاختيار الألوان وتجربتها على مساحات معمارية مختلفة، بالإضافة إلى معرفة مشاكل الجدران وحلها بكل سهولة.