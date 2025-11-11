"دهانات الجزيرة" تشارك في معرض البناء السعودي 2025

بصفتها الراعي الرسمي لحلول البناء المبتكرة، شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض البناء السعودي 2025 بمدينة الرياض، مؤكدةً مكانتها الريادية في دعم قطاع البناء عبر تقديم حلول تتجاوز الجماليات نحو أداء فعّال وجودة عالية في كل تفاصيل البناء.
يقدّم جناح "دهانات الجزيرة" تجربة تفاعلية متكاملة تمزج بين الفن والتقنية، حيث يسلّط الضوء على العمارة السعودية من خلال عرض فني مستوحى من هوية المكان وروح التراث، ويتيح للزوّار فرصة استكشاف موضة ألوان 25/26 إلى جانب ألوان الهارموني والماستر كولكشن، والتعرّف على أحدث المنتجات المبتكرة في عالم الدهانات وحلول البناء، كما يمكن للزوّار خوض تجربة تقنية مميزة عبر خدمة الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز من خلال تطبيق دهانات الجزيرة، لاختيار الألوان وتجربتها على مساحات معمارية مختلفة، بالإضافة إلى معرفة مشاكل الجدران وحلها بكل سهولة.
تؤكد"دهانات الجزيرة"من خلال مشاركتها على دورها كشريك أساسي في تطوير قطاع البناء في المملكة، عبر تقديم حلول متكاملة تجمع بين الجودة والتقنية والاستدامة، بما يجسّد رؤيتها بأن اللون ليس مجرّد عنصر تجميلي، بل لغة تُعبّر عن الإحساس وتعيد تعريف الجمال في عالم البناء الحديث.
أسست «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن".