"عشرين ستين الزراعية" توقّع اتفاقية شراكة مع "إبانة لتقنية المعلومات"

ويشمل نشاط شركة عشرين ستين الزراعية إقامة المشاريع الزراعية والحيوانية والبيطرية المتكاملة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتقوم فكرتها على تقنية تسمى دائرة القرنين التي امتلكتها الشركة، وتم تصميمها بحيث تعمل مجموعة من المشاريع المتخصصة في العيادات البيطرية (عيادات شول) وإنتاج (الخضراوات والأسماك والأغنام واستنبات الشعير)، ويخدم كلٌ منها المشاريع الأخرى بإعادة تدوير مخلفات الأغنام لتخدم التدفئة في مشروع الخضروات في فصل الشتاء مما يتطلب أن تكون قريبة من بعضها مكانياً، لذلك أقيمت على قطعة أرض واحدة مملوكة للشركة تبلغ مساحتها (1.000.000) مليون متر مربع.