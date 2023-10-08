"عشرين ستين الزراعية" توقّع اتفاقية شراكة مع "إبانة لتقنية المعلومات"

وقعت شركة "عشرين ستين" الزراعية، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة "إبانة" لتقنية المعلومات في الحلول والخدمات التقنية في مجال علاقات المستثمرين والتي توفرها "إبانة".
مثّل شركة "عشرين ستين" الزراعية رئيس مجلس الإدارة فيصل بن سعد الدوسري، ومثّل شركة "إبانة" لتقنية المعلومات الرئيس التنفيذي للمالية سلمان بن عبدالله الشريف، وذلك بمقر شركة "عشرين ستين" الزراعية في مدينة الرياض.
ووفقًا للاتفاقية ستقدم منصة "إبانة" لشركة "عشرين ستين" الزراعية العديد من الخدمات للمستثمرين؛ وهي: "خدمة حفظ سجلات المساهمين تقنياً" و"خدمة الاطلاع على شهادات الأسهم وتحميلها إلكترونياً"، و"خدمة توثيق نقل ملكية الأسهم إلكترونياً ورهن الأسهم أو التنازل عنها للغير"، و"خدمة إدارة وعقد الجمعيات العامة عن بُعد"، و"خدمة الإعلان عن الأخبار والأحداث الجوهرية من خلال بوابة التواصل".
ويشمل نشاط شركة عشرين ستين الزراعية إقامة المشاريع الزراعية والحيوانية والبيطرية المتكاملة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتقوم فكرتها على تقنية تسمى دائرة القرنين التي امتلكتها الشركة، وتم تصميمها بحيث تعمل مجموعة من المشاريع المتخصصة في العيادات البيطرية (عيادات شول) وإنتاج (الخضراوات والأسماك والأغنام واستنبات الشعير)، ويخدم كلٌ منها المشاريع الأخرى بإعادة تدوير مخلفات الأغنام لتخدم التدفئة في مشروع الخضروات في فصل الشتاء مما يتطلب أن تكون قريبة من بعضها مكانياً، لذلك أقيمت على قطعة أرض واحدة مملوكة للشركة تبلغ مساحتها (1.000.000) مليون متر مربع.
وقد تم التعاقد مع جهات متعددة لتنفيذ الصالات الزراعية وأماكن تربية الأسماك والأغنام وغرف الاستنبات والزراعة المائية بتقنية مبتكرة غير مسبوقة بقوالب بلاستيكية مصنعة بطريقة خاصة، وذلك كله لضمان استمرار الإنتاج في جميع الفصول على مدار السنة، ولضخامة المشروع فقد تمت زيادة رأسمالها إلى 40.000.000 أربعين مليون ريال، وعدد أسهم قدره 4.000.000 أربعة ملايين سهم.