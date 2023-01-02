إنجازات عالمية تعكس نجاح منظومة التعليم الإلكتروني في السعودية

وتعتمد وزارة التعليم في منظومتها للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد على مجموعة من المنصات والحلول التعليمية، وعلى رأسها "منصة مدرستي" التي تُعد أنموذجًا دوليًا في إدارة تعليم إلكتروني يتضمّن تقديم التعليم المتزامن والتعليم غير المتزامن من خلال عددٍ من الحلول الرقمية والمقررات الإلكترونية والموارد التعليمية، ومنصة وتطبيق "روضتي" وتطبيق "الروضة الافتراضية" لمرحلة رياض الأطفال، والذي يستهدف الأطفال من عمر -3 6 سنوات، وكذلك قنوات عين التعليمية التي تتضمن 24 قناة تبث المواد فضائيًا وعبر اليوتيوب، مدعومةً بلغة الإشارة لجميع المراحل التعليمية، وعلى مدار 24 ساعة؛ منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وواحدة للتعليم المستمر، وواحدة لرياض الأطفال، إضافةً إلى تعزيز المهارات الرقمية لدى الطلبة من خلال مسابقة "مدرستي تبرمج" والذي صعدت فيه المملكة إلى المرتبة التاسعة في تصنيف منظمة (code.org) للعام 2021م.