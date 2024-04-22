القبض على مواطن بسبب الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطن خالد عياد الطرياني لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزته بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و(11) ذخيرة شوزن حيّة، و(11) طيرًا مصيدًا، وناظور.