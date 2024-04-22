محليات

القبض على مواطن بسبب الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

بحوزته بندقية شوزن وبندقية هوائية و11 ذخيرة شوزن حيّة و11 طيرًا مصيدًا
القوات الخاصة للأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطن خالد عياد الطرياني لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزته بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و(11) ذخيرة شوزن حيّة، و(11) طيرًا مصيدًا، وناظور.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة (1500) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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