أمانة الرياض تُغلق 28 موقعاً مخالفاً وتُطيح بـ 54 عاملاً خلال 145 زيارة

وتابعت الأمانة على حسابها بتويتر، أنه تمّ فصل الخدمة عن 17 عدّاد كهرباء ومياه عن المواقع المخالفة، وإشعار 53 منها بالمخالفة، وإتلاف 44 قطعة عينية غير صالحة.