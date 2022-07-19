محليات

أمانة الرياض تُغلق 28 موقعاً مخالفاً وتُطيح بـ 54 عاملاً خلال 145 زيارة

جاءت بمشاركة 14 جهة حكومية في الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجاري
أمانة الرياض تُغلق 28 موقعاً مخالفاً وتُطيح بـ 54 عاملاً خلال 145 زيارة

أمانة منطقة الرياض

سبق
سبق

استعرضت أمانة الرياض أبرز النتائج الأسبوعية لغرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض، بالتعاون بين 14 جهة حكومية.

ورصدت الأمانة نتائج غرفة العمليات المشتركة للفترة من 12 إلى 18 يوليو، حيث أغلقت الجهات المشاركة 28 موقعاً مخالفاً، وألقت القبض على 54 عاملاً مخالفاً، وزارت 145 موقعاً ومحلاً تجارياً.

وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك على تويتر، أن الجولات أسفرت عن مصادرة 1840 قطعة مواد عينية، وأتلفت 46 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، و19.2 طن أغذية.

وتابعت الأمانة على حسابها بتويتر، أنه تمّ فصل الخدمة عن 17 عدّاد كهرباء ومياه عن المواقع المخالفة، وإشعار 53 منها بالمخالفة، وإتلاف 44 قطعة عينية غير صالحة.

أمانة الرياض
الرياض

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