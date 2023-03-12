‏بالفيديو.. الاختصاصية "القصبي": نظام العمل 4 أيام غير مناسب للتعليم والصحة

أكدت اختصاصية الموارد البشرية هناء القصبي أن نظام العمل بـ4 أيام مناسب جدًا خصوصًا مع تطبيق رؤية المملكة في تجويد الحياة ، حيث يكون الموظف أفضل حالاً للإنتاجية وأشارت عند حديثها في برنامج الراصد على الاخبارية إلى أنه خفّض إرهاق الموظفين بنسبة 71% فيما قلل من التسرب الوظيفي بنسبة 57% في دولة السويد.
وأضافت: طُبّقت تجربة نظام العمل 4 أيام (32 ساعة) في دول أوروبية وعربية وحظيت بنتائج جيدة، وذكرت في هذا الإطار تجربة دولة الإمارات بارتفاع كفاءة الموظفين بنسبة 70 %، وانخفاض نسبة الغياب 55%، مبيّنة أنه "عند إعطاء الموظف إجازة 3 أيام أكثر قربًا من أهله وتُسهم في تطويره الشخصي.
وفي ردها عن جدوى خفض أيام الدراسة والتعليم لأربعة أيام في الأسبوع، أشارت اختصاصية الموارد البشرية هناء القصبي إلى أن ضرورة أن تكون بعض القطاعات كالصحة واللوجستي تعمل على المدى الطويل 24 ساعة، ورأت أن القطاعات الخدمية كالتعليم والطيران والمستشفيات لا يصلح لها نظام العمل أربعة أيام، من أجل رفع الكفاءات ولصعوبة تقليص ساعات العمل فيها وتفاديًا لزيادة التكلفة.