‏بالفيديو.. الاختصاصية "القصبي": نظام العمل 4 أيام غير مناسب للتعليم والصحة

وفي ردها عن جدوى خفض أيام الدراسة والتعليم لأربعة أيام في الأسبوع، أشارت اختصاصية الموارد البشرية هناء القصبي إلى أن ضرورة أن تكون بعض القطاعات كالصحة واللوجستي تعمل على المدى الطويل 24 ساعة، ورأت أن القطاعات الخدمية كالتعليم والطيران والمستشفيات لا يصلح لها نظام العمل أربعة أيام، من أجل رفع الكفاءات ولصعوبة تقليص ساعات العمل فيها وتفاديًا لزيادة التكلفة.