رئيس طاجيكستان يستقبل وزير الخارجية.. بحثا تطورات الأوضاع على الساحة الدولية

استقبل الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة دوشنبيه.
ونقل الأمير فيصل، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لجمهورية طاجيكستان حكومةً وشعباً دوام الرقي والازدهار.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.