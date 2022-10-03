رئيس طاجيكستان يستقبل وزير الخارجية.. بحثا تطورات الأوضاع على الساحة الدولية

ونقل الأمير فيصل، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لجمهورية طاجيكستان حكومةً وشعباً دوام الرقي والازدهار.