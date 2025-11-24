فعاليات "صُنّاع الحِرَف" بحي حراء تجذب الزوار بعروض حيّة وورش تفاعلية للأطفال

وتضم الفعاليات عددًا من الأركان التي تستعرض نماذج من الحرف التقليدية التي شكّلت جزءًا مهمًا من الهوية الثقافية للمنطقة، حيث يقدّم الحرفيون عروضًا مباشرة أمام الجمهور تتيح للزوار مشاهدة مراحل صناعة المنتجات اليدوية عن قرب، والتعرف على الأدوات وأساليب العمل المتوارثة عبر الأجيال.