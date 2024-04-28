تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين بمدارس "المدينة المنورة" و"المهد"

وذكرت إدارة تعليم المهد في تغريدة على "إكس" أيضاً أنه: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وجريان الأودية وحرصاً على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة يوم الاثنين 20/ 10/ 1445هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، في جميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.