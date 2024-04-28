تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين بمدارس "المدينة المنورة" و"المهد"

أعلنت إدارة التعليم في المدينة المنورة ومحافظة المهد تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها لتكون "عن بعد"، يوم الاثنين الموافق 20 شوال 1445هـ وفقاً لتقارير الأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع من التقلبات الجوية المتوقعة.
وتفصيلاً، قال "تعليم المدينة المنورة" عبر حسابه على منصة "إكس" إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، بشأن سرعة الرياح وجريان الأودية والحالة المناخية، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم الاثنين 20/ 10/ 1445هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها الداخلية الخارجية.
وذكرت إدارة تعليم المهد في تغريدة على "إكس" أيضاً أنه: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وجريان الأودية وحرصاً على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة يوم الاثنين 20/ 10/ 1445هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، في جميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.