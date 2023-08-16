"الترفيه" تضبط فعالية مخالفة للسلوك والذوق العام في نجران

وأعلنت الهيئة عن ذلك لتؤكد للجميع حرصَها على تقديم خيارات ترفيهية تتّسم بالتنوع والجودة وفق أعلى المعايير التي تنصّ عليها الأدلة الصادرة من الشؤون التنظيمية في الهيئة، إلى جانب مراعاة الذوق العام في جميع الفعاليات.