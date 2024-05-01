"الالتزام البيئي" يستهدف الأطفال في أسبوع البيئة 2024 بجناح تفاعلي وتعليمي

وفي المكان ذاته، يقدم المركز خلال أيام أسبوع البيئة ورشاً علمية متخصصة "للكبار" عنونت بمواضيع مختلفة أهمها "تأثير تدهور الأراضي على البيئة، ومبادرة تقييم وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة"، وهو أحد الملفات المهمة عالمياً، وتستضيف المملكة لأجله مؤتمر "كوب 16" مطلع ديسمبر المقبل، للعمل من أجل تعزيز التعاون بين 197 دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر، والبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة من أجل الحد من الجفاف.