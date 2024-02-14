"نسيب" للأمير عبدالرحمن بن مساعد: زيارتك لجازان مذهلة.. ونتمنى أن يتوجه المستثمرون إلى هذه البقعة من بلادنا

وعلى وقع الجمال، يمضي "نسيب" قائلًا: "مذهلة هي قصيدتك التي عانقت شمس الكون، وحلَّقت بنا في عالم فسيح، ووصلت إلى كل مكان، واليوم أقولها لسموكم: إن زيارتك إلى جازان هي المذهلة حقًا، الزيارة التي أسعدت جازان كلها، وفرحت بها حين شاهدت جازان وقد رسمت على محياك نشوة الفرح، وبسمة السرور والدهشة من كل ما وجدته في جازان، من حبٍ ومن حفاوةٍ ومن جمال".