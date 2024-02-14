"نسيب" للأمير عبدالرحمن بن مساعد: زيارتك لجازان مذهلة.. ونتمنى أن يتوجه المستثمرون إلى هذه البقعة من بلادنا

يشيد الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب بزيارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد لجازان، واللقاء الفخم الذي ضم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، والحفل الذي أقيم بها وقصيدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد المذهلة في جمال جازان، متمنيًا أن يتوجه المستثمرون من كل مكان، إلى جازان المستقبل الذي ننتظره كلنا، في ظل قيادة ورعاية والدنا وحبيبنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.
وفي مقاله "مذهلة يا سمو الأمير" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "كانت جازان هي محطة عرسك وعرسنا يا سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وكانت الحفلة التي ملأتها شعراً وعطراً، وحباً وجمالاً في جازان الإنسان، وجازان المكان، وجازان الشعر، وجازان النثر، وجازان الفل والعطر، هي حفلتك، كما كان لحضورك المبجّل قيمة ومعنى يليق بك، وبشعرك العذب، وبلغتك الباذخة، جازان يا سمو الأمير التي غرَّدت وقلت عنها: "أذهلني ما شاهدته من جمال الطبيعة والتنوع الجغرافي الفريد، من جبالٍ خضراء، ووديان جارية، وشواطئ ساحرة، وجزر حالمة، تنتظر توجُّه المستثمرين إلى المنطقة".
ويعلق "نسيب" قائلاً: "هذه التغريدة هي التي فتحت شهيتي للكتابة عن أهم الأحلام التي تحققت لسمو الوالد الأمير محمد بن ناصر، يحفظه الله، هذا الرجل الذي منذ جاء جازان وهو يعمل بحبٍ وتعب من أجل جازان، التي شاهدتها كيف تطورت، وكيف تغيَّرت، وكيف تحوَّلت إلى وجهة عالمية، وبإذن الله سوف تصبح جازان -في ظل قيادة وعناية الدولة الكريمة- مكانًا مختلفًا، مكانًا فاتن البسمات، عالمي السمات".
وعلى وقع الجمال، يمضي "نسيب" قائلًا: "مذهلة هي قصيدتك التي عانقت شمس الكون، وحلَّقت بنا في عالم فسيح، ووصلت إلى كل مكان، واليوم أقولها لسموكم: إن زيارتك إلى جازان هي المذهلة حقًا، الزيارة التي أسعدت جازان كلها، وفرحت بها حين شاهدت جازان وقد رسمت على محياك نشوة الفرح، وبسمة السرور والدهشة من كل ما وجدته في جازان، من حبٍ ومن حفاوةٍ ومن جمال".
ويتمنى "نسيب" أن يتوجه المستثمرون إلى جازان، ويقول: "لترى جازان الحاضر التي امتدت ونمت في عيون الكون، أنشودة تشعل الغيم، وتتسلل إلى جسد الأرض كضوء يُشبه الشوق، الذي (لا) ينام، لتصل إلى عيون محبّيها وعاشقيها، الذين يتمنون لها كما تتمنى يا سمو الأمير أن يتوجه المستثمرون إليها من كل مكان، إلى جازان المستقبل الذي ننتظره كلنا، في ظل قيادة ورعاية والدنا وحبيبنا الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله".
وينهي "نسيب" قائلًا: "في حضورك جمال ينحاز للحروف التي تُشبهك، تُشبه قصائدك، تُشبه حبك وقلبك، تُشبه اللقاء الفخم الذي ضم سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وسمو شعرك وروحك العذبة".