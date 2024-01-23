الطائف.. "الغامدي" يفاجئ مدير مكتب متقاعداً بـ"إقامة مجانية" بجوار الحرم

وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف بجهود "الثقفي"، وما قدمه من عطاء متميز، وتفان خلال مسيرته العملية، مشيداً بدوره الفاعل مع زملائه في خدمة التعليم، والذي أثمر في تحقيق العديد من النجاحات التي كان لها الأثر المحمود في الميدان التربوي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، وأن يجعل ما قدمه من عطاء في ميزان حسناته.