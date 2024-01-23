الطائف.. "الغامدي" يفاجئ مدير مكتب متقاعداً بـ"إقامة مجانية" بجوار الحرم

فأجأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مدير مكتب التعليم بميسان فرج بن جار الله الثقفي بـ"جائزة" عبارة عن إقامة مجانية بجوار الحرم المكي الشريف، بمناسبة تقاعده، بالإضافة لدرع باسم إدارة التعليم، وبشت، بعد أن أمضى "الثقفي" نحو 36 عاماً في مجال التعليم.
وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف بجهود "الثقفي"، وما قدمه من عطاء متميز، وتفان خلال مسيرته العملية، مشيداً بدوره الفاعل مع زملائه في خدمة التعليم، والذي أثمر في تحقيق العديد من النجاحات التي كان لها الأثر المحمود في الميدان التربوي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، وأن يجعل ما قدمه من عطاء في ميزان حسناته.
فيما قدم "الثقفي" وافر الشكر والعرفان والامتنان، لمدير عام التعليم لتكريمه، والذي يعكس مدى الاهتمام والرعاية والعطاء والمحبة والوفاء.