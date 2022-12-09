بالكاميرا الطائرة من الرياض.. أمطار تجري الأودية والسماء ملبدة بالغيوم

وشملت الأمطار أجزاء متفرقة من مركز تمير ومبايض والشعب شرق سدير، وكذا أجزاء من محافظة الغاط، فيما لا تزال الحالة المطرية في بداياتها والسماء ملبدة بالغيوم، و"سبق" تتابع الحالة أولاً بأول.