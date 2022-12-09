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بالكاميرا الطائرة من الرياض.. أمطار تجري الأودية والسماء ملبدة بالغيوم
"سبق" تتابع الحالة المطرية.. ولقطات توثقها عدسة المصور"محمد الطويل"
هطلت أمطار متفرقة، صباح اليوم الجمعة، شمال مدينة الرياض، أجرت وادي الحفنة شمال محافظة رماح ٨٠ كلم، ووادي أبا الرمل وشعاب وادي الشوكي.
وشملت الأمطار أجزاء متفرقة من مركز تمير ومبايض والشعب شرق سدير، وكذا أجزاء من محافظة الغاط، فيما لا تزال الحالة المطرية في بداياتها والسماء ملبدة بالغيوم، و"سبق" تتابع الحالة أولاً بأول.
ووثّق المصور محمد عثمان الطويل بكاميرته الطائرة جريان وادي الحفنة شمال محافظة رماح، وخص بها متابعي "سبق".