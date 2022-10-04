"محمد بن ناصر": جائزة جازان تخطّت حاجز الوطن وهدفها تتويج المبدعين

ترأس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع؛ اجتماع مجلس أمناء جائزة جازان الأول في دورتها الخامسة عشرة بالقاعة الكبرى بإمارة منطقة جازان.
ونوه أمير منطقة جازان إلى دور الجائزة على مدى خمسة عشرة عامًا في تكريم المبدعين والمبدعات من أبناء منطقة جازان والمملكة بشكل عام، مؤكدًا أن الجائزة تخطّت حاجز الوطن خلال السنوات الأخيرة لتكون على مستوى الخليج العربي.
وأوضح أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن اجتماع مجلس أمناء الجائزة برئاسة أمير منطقة جازان ناقش عددًا من المواضيع المدرجة؛ منها مناقشة معايير وشروط الجائزة، والخطة الزمنية، وعدد من الموضوعات المدرجة.
وأكد "أبوهادي" أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكدًا أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة؛ تحفيزًا وتقديرًا لنجاحاتهم.
وقال: "حرصنا في جائزة جازان للتفوق والإبداع وفي ظل توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري، بنشر روح الإبداع والإتقان؛ لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة".
وأشاد "أبوهادي" بجهود أعضاء مجلس أمناء الجائزة، منوهًا إلى العطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها، عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، واعتماد أعلى معايير التقييم.