"محمد بن ناصر": جائزة جازان تخطّت حاجز الوطن وهدفها تتويج المبدعين

وأكد "أبوهادي" أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكدًا أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة؛ تحفيزًا وتقديرًا لنجاحاتهم.