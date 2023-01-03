إدارة الأسلحة بالأمن العام تشارك في معرض "الداخلية" بالصياهد

تشارك الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية، الصياهد، شمال شرق مدينة الرياض؛ وذلك لتعريف الزوار بالتجهيزات الفنية المتطورة في مجال إبطال وإزالة المتفجرات والمسح والتفتيش، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بتصاريح الأسلحة النارية والهوائية.
يُذكر أن معرض وزارة الداخلية يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير الحالي، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.