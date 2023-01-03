إدارة الأسلحة بالأمن العام تشارك في معرض "الداخلية" بالصياهد

يُذكر أن معرض وزارة الداخلية يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير الحالي، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.