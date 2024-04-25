دون حد أدنى لرأس المال.. 5 مزايا لشركة المساهمة المبسطة تبرزها "التجارة"

وأضافت الوزارة أن هناك مزايا أخرى لتأسيس شركة المساهمة المبسطة تشمل إمكانية إدارتها من قبل شخص واحد أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، بحيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها، بجانب أن نظام الشركة يحدد النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها.