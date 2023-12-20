"سلطان بن سعود" يشيد بموافقة "الوزراء" على تسمية 2024 بـ"عام الإبل"

كما تأتي لتعزيز مكانة الإبل في تاريخ وطننا العظيم "المملكة العربية السعودية"، والاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تُمثّلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًّا ودوليًّا، باعتبارها موروثًا ثقافيًّا أصيلًا، ومكونًا أساسيًّا في البناء الحضاري.