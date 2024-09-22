الألعاب النارية تنير سماء السعودية في يومها الوطني الـ94

وضمن الاحتفالات ستنطلق الألعاب النارية في بقية مدن المملكة بشكل متزامن أيضًا من الساعة التاسعة مساءً في بريدة؛ حيث ستقام العروض في حديقة الشرق، بينما تستضيف تبوك احتفالاتها في حديقة النظيم المركزية. وفي المدينة المنورة ستنطلق الألعاب في حديقة الزهور، بينما ستشهد أبها عرضًا مميزًا في حديقة المطل.