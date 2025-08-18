وزارة الحج والعمرة توفر شاشات ذكية لمتابعة الكثافة في المطاف والمسعى

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق خدمة شاشات ذكية لمتابعة كثافة المعتمرين في المسجد الحرام، تتيح للزوار معرفة حالة المطاف والمسعى لحظة بلحظة، بما يساعدهم على اختيار المسارات الأنسب لتأدية مناسك العمرة بسهولة وطمأنينة.
وأوضحت الوزارة أن الشاشات توفر متابعة حية لمستوى الكثافة في أدوار الطواف والمسعى، مع إمكانية توجيه الزوار نحو الأدوار الأقل ازدحامًا، الأمر الذي يسهم في تحسين انسيابية الحركة وتخفيف الازدحام داخل الحرم المكي.
كما تتيح الخدمة للمعتمرين متابعة حالة السعي والطواف من خلال بث مباشر على الشاشات الإلكترونية المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام، ما يضمن تجربة روحانية أكثر سلاسة وراحة.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامها بتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تطوير منظومة الخدمات بما يعزز جودة التجربة الدينية والروحانية للمعتمرين والزوار، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.