وزارة الحج والعمرة توفر شاشات ذكية لمتابعة الكثافة في المطاف والمسعى

وأوضحت الوزارة أن الشاشات توفر متابعة حية لمستوى الكثافة في أدوار الطواف والمسعى، مع إمكانية توجيه الزوار نحو الأدوار الأقل ازدحامًا، الأمر الذي يسهم في تحسين انسيابية الحركة وتخفيف الازدحام داخل الحرم المكي.