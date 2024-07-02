"البديوي": دول مجلس التعاون عملت منذ عقود على تعزيز قدراتها في استكشاف الفضاء

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن استضافة مملكة البحرين لمنتدى الفضاء الدولي -الفصل الخليجي 2024 يأتي وسط تطور سريع واهتمام متزايد بقطاع الفضاء في دول مجلس التعاون، ولما يشهده هذا المجال من نمو سريع في ابتكار وتطوير الخدمات والتطبيقات الفضائية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في النسخة السادسة من منتدى الفضاء الدولي، الذي يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الوزاري "القسم الخليجي"، تحت عنوان "الفضاء كعامل تغيير في الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في المنطقة"، باستضافة مملكة البحرين في العاصمة المنامة.
وقال: "إن استكشاف الفضاء حظي باهتمام كبير من الدول والمؤسسات التجارية، حيث وصلت الاستثمارات العالمية في استكشاف الفضاء إلى نحو 272 مليار دولار منذ عام 2013، ودول المجلس عملت منذ عقود على تعزيز قدراتها في هذا المجال، وأنشأت وكالات وهيئات فضائية وطنية، وأطلقوا مبادرات تشمل برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، حيث تقدر قيمة اقتصاد الفضاء في دول المجلس بأكثر من 10 مليارات دولار، موزعة على مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاع الفضاء واستقطاب الخبرات والقيادة العالمية لتحقيق خططها الوطنية الطموحة، مستذكرًا بعض الإنجازات البارزة التي حققتها دول المجلس، حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق مسبار الأمل عام 2020 بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء وعدة جهات عالمية، كما أطلقت مملكة البحرين مشروع دراسة وخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع المملكة المتحدة، وأنجزت المملكة العربية السعودية مهمة إرسال رائدين إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية بالتعاون مع وكالة ناسا، كما أطلقت سلطنة عمان مشروع منصة إطلاق علمية إلى الفضاء، وقامت دولة قطر بتوقيع مشروع مع وكالة ناسا لتصميم وإطلاق قمر صناعي لأبحاث المناخ، إضافة إلى مشاركة دولة الكويت مع فريق مشروع القمر الصناعي SMAP التابع لناسا.
وعبّر عن فخره وتقديره لما حققه رواد الفضاء بدول المجلس من إنجازات، ومنهم هزاع المنصوري وسلطان النيادي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، اللذان كان لهما إسهامات كبيرة من خلال بعثتيهما إلى محطة الفضاء الدولية، وريانة برناوي وعلي القرني من المملكة العربية السعودية، في مهمتهما الأخيرة إلى محطة الفضاء الدولية التي أكدت التزام المنطقة باستكشاف الفضاء والبحث العلمي، مستذكرًا الإنجاز المتميز لأول رائد فضاء من دول مجلس التعاون، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز التي لا تزال رحلته التاريخية في عام 1985 تعد مصدر إلهام للأجيال الخليجية الحالية والقادمة.
واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية اغتنام الفرص المتاحة أمامنا في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الفضاء، من خلال تبادل تجاربنا وتوحيد رؤانا وسياساتنا، والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص تعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا والأجيال القادمة.