"البديوي": دول مجلس التعاون عملت منذ عقود على تعزيز قدراتها في استكشاف الفضاء

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاع الفضاء واستقطاب الخبرات والقيادة العالمية لتحقيق خططها الوطنية الطموحة، مستذكرًا بعض الإنجازات البارزة التي حققتها دول المجلس، حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق مسبار الأمل عام 2020 بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء وعدة جهات عالمية، كما أطلقت مملكة البحرين مشروع دراسة وخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع المملكة المتحدة، وأنجزت المملكة العربية السعودية مهمة إرسال رائدين إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية بالتعاون مع وكالة ناسا، كما أطلقت سلطنة عمان مشروع منصة إطلاق علمية إلى الفضاء، وقامت دولة قطر بتوقيع مشروع مع وكالة ناسا لتصميم وإطلاق قمر صناعي لأبحاث المناخ، إضافة إلى مشاركة دولة الكويت مع فريق مشروع القمر الصناعي SMAP التابع لناسا.