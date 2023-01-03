قبل حفل تقديم رونالدو.. هنا قصص لأحداث رياضية تخصصت أرباحها للأعمال الخيرية
لا يتوقف الإعجاب بعالم كرة القدم عما يحدث فقط داخل المستطيل الأخضر، وإنما يمتد أيضًا خارجه، حيث استطاع العديد من النجوم أن يسكنوا قلوب محبيهم، ليس بالأداء الذي يقدمونه على أرض الملعب، وإنما أيضًا بسبب انخراطهم في أعمال إنسانية يحاولون من خلالها رسم البسمة على شفاه المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.
ولأن الحدث الرياضي الأبرز في العالم حاليًا هو انتقال الأسطورة البرتغالي كريسنيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، فبات من الطبيعي أن يهتم الجمهور بالتفاصيل الإنسانية المتعلقة بالصفقة التاريخية، وهو ما يفسر حالة الإعجاب بين المتابعين بعد الكشف عن حفل تقديم النجم البرتغالي، والذي سيُخصص عائده إلى الأعمال الخيرية.
منصة إحسان
وأعلن الحساب الرسمي لملعب "مرسول بارك" عن تفاصيل حفل استقبال كريستيانو رونالد قائلًا: "يا عالميين.. شاركونا حفل تقديم الدون كريستيانو رونالدو، وسيكون ريع عوائد التذاكر لمنصة إحسان الخيرية. ننتظركم يا عالميين".
كما وجَّه الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك رسالة سعيدة لأصحاب التذاكر الموسمية قائلًا: "أصحاب التذاكر الموسمية.. تمت ترقية تذاكركم للحضور في فئة البلاتينيوم. نرجو منكم الدخول من البوابة الـ(12)، واستخدام تذاكركم الموسمية. وحياكم".
وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن ذلك الحفل لم يكن هو الحدث الرياضي الأول الذي يتم تخصيصه للأعمال الخيرية، حيث شهد العالم وجود العديد من تلك الأحداث نستعرص بعضًا منها في السطور التاليه.
عائد بيع الكرة الذهبية
أمّا قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو فهو واحد من أهم اللاعبين أصحاب الأيادي البيضاء في التبرع للأعمال الخيرية، حتى إنه في عام 2017، قام ببيع كرة ذهبية من بين الأربعة التي حصدها طوال مسيرته الكروية وتبرع بالعائد للأعمال الخيرية.
ووقتها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ رونالدو باع الكرة الذهبيه مقابل 600 ألف يورو وتبرع بالعائد بالكامل لمؤسسة "تمني أمنية"والمهتمة بعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض طرفية، موضحة أنه عندما يتوج أي لاعب بالكرة الذهبية فمن حقه الحصول على نسخة طبق الأصل منها يحتفظ بها ناديه أو يحتفظ بها هو في منزله.
مؤسسة ليفربول الخيرية
وفي مارس الماضي، خاض أساطير برشلونة مباراة خيرية أمام أساطير ليفربول على ملعب "أنفيلد"، تم تخصيص عوائدها لمساعدة مؤسسة الريدز الخيرية.
ووقتها حقق نجوم البارسا الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت ألمع نجوم الفريقيين، حيث ضم فريق ليفربول كلًا من ويسترفيلد وستيفنجيرارد وجيمي كاراجر وجون بارنز وجون ألدريج وستيف ماكمانامان وديرك كويت ولويس جارسيا ودانييل آجر، تحت قيادة فنية لكينيدالجليش وإيان راش، بينما شارك من جانب برشلونة كل من ريفالدو وخافيير سافيولا وجيوفاني وإدجار ديفيدز وإدميلسون وجازيكا مندييتا وجوليانو بيليتي بقيادة فنية لألبرت فيرير.
الشياطين الحمر
وبنفس السياق، تغلب قدامى مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة أولي غونار سولسكاير، على قدامي بإيران ميونيخ الألماني بخماسية نظيفة، في مباراة خيرية جمعت الفريقين في عام 2019.
وأقيمت المباراة على ملعب فريق "الشياطين الحمر" أولد ترافورد أمام نحو 60 ألف متفرج، بمناسبة مرور 20 عامًا على إحرازه ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، وقد عاد ريعها لصالح مؤسسة النادي الإنجليزي.
مؤسسة أمساك الدولية
أما في نوفمبر المنصرم، فقد استضافت دبي نخبة نجوم العالم في لكرة القدم للمشاركة في مبادرة خيرية نظمتها "مؤسسة أمساك الدولية"، التي يترأسها النجم الدولي السنغالي مامادو ساكو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع "نور دبي" عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خصص عائدها لمساعدة الأطفال الأيتام.
وشارك في المباراة الخيرية مامادو ساكو، والمغربي المهدي بن عطية، وكذلك باكاري سانيا، والبلجيكي كريستيان بينتيكي، وخلالها تم طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأشهر لاعبي كرة القدم الدوليين من أصحاب الإنجازات الرياضيه الذين وقعوا عليها وأهدوها للمبادرة، وأبرزهم كريم بنزيمة الذي قدّم قميصه الذي حقق به لقب بطولة أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد، كما قدّم نجوم آخرون مقتنيات لهم، وهم: البرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي تيري هنري، وساديو ماني، ومحمد صلاح، وباولبوغبا، وكليان مبابي.
مزاد علني
وفي عام 2015 تم تخصيص أرباح مزاد علني لصالح مؤسسة سامي خضيرة الخيرية، التي تدعم جمعيات الأطفال والشباب في شتوتجارت وأنحاء أخرى بألمانيا، وخلاله تم طرح قفازات حارس المرمى إيكر كاسياس، بالإضافة إلى حذاءي سرجيو راموس وتوني كروس وقميص لوكا مودريتش، وجميعهم يلعبون في ريـال مدريد الإسباني، للبيع.
وقد استخدم لاعبو ريـال مدريد هذه الأغراض الرياضية في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد، أما حذاء كروس فتم استخدامه طيلة الموسم في هذا الوقت.