قبل حفل تقديم رونالدو.. هنا قصص لأحداث رياضية تخصصت أرباحها للأعمال الخيرية

وشارك في المباراة الخيرية مامادو ساكو، والمغربي المهدي بن عطية، وكذلك باكاري سانيا، والبلجيكي كريستيان بينتيكي، وخلالها تم طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأشهر لاعبي كرة القدم الدوليين من أصحاب الإنجازات الرياضيه الذين وقعوا عليها وأهدوها للمبادرة، وأبرزهم كريم بنزيمة الذي قدّم قميصه الذي حقق به لقب بطولة أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد، كما قدّم نجوم آخرون مقتنيات لهم، وهم: البرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي تيري هنري، وساديو ماني، ومحمد صلاح، وباولبوغبا، وكليان مبابي.