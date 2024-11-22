"تنفيذ مباشر وتجارب وملحقات".. فعاليات "مهرجان الحنيذ الأول بمحايل" تتهيأ للانطلاق

تنطلق فعاليات مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير، الجمعة المقبلة، وتستمر حتى ٧ ديسمبر، يومياً من الساعة ٥ إلى ١٠ مساءً؛ حيث يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المميزة.
وتشمل الفعاليات المصاحبة، تنفيذ عملية الحنيذ بشكل مباشر في الموقع من قبل رواد الأعمال في هذا المجال، إضافة إلى تواجد شيف لتجهيز وتقديم طبق الحنيذ بشكل جديد، بهدف تطوير المنتج والوصول للعالمية.
وقال رئيس بلدية محايل عسير أحمد العربي، إن المهرجان يتضمن عرضاً للمواد الأساسية التي تستخدم في عملية الحنيذ، مثل "الحطب والمرخ والسلع والأحجار الطبيعية"، ومعرضًا للمنتجات الزراعية التي تستخدم في تجهيز ملحقات الحنيذ، مثل "حبوب الذرة والسمسم وغيرها"، مؤكداً تواجد أسر منتجة تصنع وجبات غذائية تتكامل مع وجبة الحنيذ.
وأشار "العربي" إلى وجود جلسات حوارية مع مختصين للحديث عن الحنيذ من كل جوانبه، وكل ما يتعلق بهذا المنتج من عوامل بيئية وعلاقته بالثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية، كما أكد أن هناك استضافات لشخصيات من المجتمع للحديث عن تجارب تحاكي الحنيذ، منهم رجل الأعمال أحمد بدوي للحديث عن الحنيذ وتقديم ورقة عمل عن هذه الفعالية.