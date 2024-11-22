"تنفيذ مباشر وتجارب وملحقات".. فعاليات "مهرجان الحنيذ الأول بمحايل" تتهيأ للانطلاق

وأشار "العربي" إلى وجود ⁠جلسات حوارية مع مختصين للحديث عن الحنيذ من كل جوانبه، وكل ما يتعلق بهذا المنتج من عوامل بيئية وعلاقته بالثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية، كما أكد أن هناك ⁠استضافات لشخصيات من المجتمع للحديث عن تجارب تحاكي الحنيذ، منهم رجل الأعمال أحمد بدوي للحديث عن الحنيذ وتقديم ورقة عمل عن هذه الفعالية.