محامية لـ"سبق": يحق للزوج والزوجة رفع "دعوى" ضد الخطَّابة حال غرَّرت بهما ويطالبانها بالتعويض

وختمت تصريحها قائلة: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن أو مرض منفِّر أو مُعدٍ، لا يتحقق معه مقصود الزواج، فهي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلب التفريق، وعاد على الضار بالتعويض عما لحق به من ضرر. ودعوى طلب الفسخ بالتغرير تثبت فيما يتعلق بالأمراض بتقرير طبيب مختص مقرون بشهادته. ومحل التغرير يثبت بجميع وسائل الإثبات المقررة شرعًا. وكذلك الزوجة لها الحق بطلب التفريق للتغرير، كالرجل سواء بسواء.